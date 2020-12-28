Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor

-Zeliha Atalay konuşması

-kayıp kızın fotoğrafı



( MALATYA ) -- Gözü yaşlı anne, ayrıldığı eşinin yanına gelen kızının kaçırıldığını düşünüyor MALATYA



- Adıyaman’da yaşayan 15 yaşındaki Fatma Atalay, annesinden boşanan babasının yanına geldi. Ancak kendisinden daha haber alınamayan genç kızın peşinden Malatya’ya gelen gözü yaşlı anne Zeliha Atalay ise kızının kızını bulmak için mücadele ediyor. Zeliha Atalay bir süre önce boşandığı eşinin yanına Malatya’ya gelen kızı Fatma Atalay’dan haber alamayınca kente gelerek kızını aramaya başladı.

15 yaşındaki kızının eşinin yanında olmadığını ve kayıp olduğunu öğrenen anne soluğu poliste aldı. Kızının kaçırıldığından şüphelenen gözü yaşı anne, şimdi her gün çocuğunu bulmak için mücadele veriyor. Kızının fotoğrafı ile her yerde çocuğunu arayan anne Zeliha Atalay, “Kızımın çetenin eline geçtiği yönünde iddialar var. Bende bana gelen bazı isimler hakkında da suç duyurusunda bulundum. Kızıma zorla uyuşturucu verildiğini söylediler. Lütfen kızımı biran önce bulup getirsinler” diyerek gözyaşı döktü. Kızını tanıyan yada gören varsa polise bildirmesini isteyen Zeliha Atalay, bir haftadan fazladır ulaşamadığı kızının bulunması için yetkililerden destek beklediğini söyledi.



(SD-CÖ-SD-



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