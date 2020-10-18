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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı

Gözünün içine baka baka cep telefonlarını çaldı

Güvenlik kamera görüntüleri (cep telefonu)

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Irak 

-Uyuyan çalışan
-Hırsızın işyerine girmesi
-Etrafı kolaçan etmesi
-Şahsın gözlerine bakıp telefonları alması
-İşyerinden çıkması
-Diğer görüntü:
-Hırsızın dükkana girmesi
-masadan cep telefonunu alması
-işyerinden çıkması

( ANTALYA ) -- Sandalyede uyuya kalan çalışanın masada bıraktığı cep telefonları, hırsızın radarına girdi- Etrafı kolaçan eden hırsız, çalışanın cep telefonlarını gözlerine bak baka çaldı- Antalya’da meydana gelen 2 hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya’da haldeki bir işletme çalışanının uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Son derece rahat olduğu gözlenen hırsızın, telefonları almadan önce uyuyan çalışan gözlerine bakarak olayı gerçekleştirdiği görüldü.
Olay geçtiğimiz günlerde, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haldeki işletmede sandalye üzerinde uyuya kalan çalışanın önündeki masada bulunan 2 cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletmeye girdikten sonra bir süre ortalığı kolaçan etti. Ardından hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanın yanına yavaş hareketlerle yanaşan hırsız, elini uzatıp bir süre çalışanın gözlerine baktı. Hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak işyerinden ayrıldı. Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde de, o sıra kapısı açık işyerinde kimsenin olmadığını gören bir şahıs, kapıdan içeri girerek masanın üstünde bulunan bir cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Şahsın kısa bir süre sonra ise dükkan sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. Her iki hırsızlık olayı, işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (SM-
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