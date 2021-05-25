Gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı

-Şahsın motosikletin yanında tur atması

-Şahsın keşif yapması

-Şahsın telefonu motosikletten alma anı

-Şahsın koşarak olay yerinden uzaklaşması



( OSMANİYE ) - OSMANİYE



- Osmaniye’de park halinde bulunan motosikletin üzerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftlik Caddesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın bir süre motosikletin etrafından tur attığını ardından cep telefonunu alarak hızla kaçtığını gördü. Cep telefonunu çalan şahsın, görüntülerden H.K. (20) olduğunu tespit eden ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda şüpheli şahıs evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (SKY-

