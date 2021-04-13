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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Gözleri telsizde, kulakları ezanda oruç açtılar

Gözleri telsizde, kulakları ezanda oruç açtılar

itfaiye daire başkanlığı görüntü

İslam Doğal Afet Nadan Gesi İtfaiyeciler 

-binadan görüntü
-araçlardan görüntü
-yangın anonsu gelmesi görüntü
-ekipler yangına giderken görüntü
-ekipler hazırlanırken görüntü
-ekiplerin gelme görüntüsü
-yemek hazırlanma görüntüsü
-yemeklerden görüntü
-yemekler alınırken görüntü
-dua edilirken görüntü
-çavuş röportaj
-detaylar

( UŞAK -ÖZEL) UŞAK

- Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gözleri telsizde, mesai arkadaşlarıyla birlikte oruç açtılar.Uşak’ta gece nöbetçi olarak çalışan Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, ilk iftarların İtfaiye binasının yemek hanesinde açtı. İş yerinde üzerlerinde sürekli duran tulumlarını iftara kısa bir süre kala çıkartan itfaiyeciler, telsizleri açık bir şekilde ezanın okunmasını bekledi. Bir kulakları ezanda, bir kulakları telsizde iftar saatini bekleyen itfaiyeciler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak masaya oturan itfaiye ekiplerinin sofrasında köfte, pilav, çorba, salata ve güllaç yer aldı.Uşak İtfaiyesi Çavuşu İsmail Gültekin, itfaiye dairesinde mesai arkadaşlarıyla birlikte bir aile ortamı oluştuğunu belirterek vatandaşlardan da meydana gelebilecek olumsuzluklarda soğukkanlı olmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi. Gültekin, “Burada kendi aile ortamımız gibi bir ortamımız var. Bayramlarda, tatillerde zaman fark etmeden ailemizle geçirir gibi arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Bugün de ramazanın birinci günü. Orucumuzu arkadaşlarımızla beraber açtık. Hem görevimizi hem de ramazan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Uşak itfaiyesi birinci vardiyası olarak bugün 24 saat boyunca Uşak bölgesinde meydana gelebilecek her türlü yangın, kaza, doğal afet gibi olumsuzluklarda sorumluluk tarafımıza ait olacaktır. Halkımızdan ricamız, yaşanılacak olumsuzluklarda soğukkanlı olarak bizlere güvenmeleri ve daha hızlı yardımcı olabilmemiz için bizlere yardımcı olmalarıdır. Bu vesileyle de Uşağımızın ve bütün İslam aleminin ramazanını kutlar hayırlı ramazanlar dilerim” şeklinde konuştu.

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