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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gözaltındaki emekli amiraller Ankara Adliyesi'ne getirildi

Gözaltındaki emekli amiraller Ankara Adliyesi'ne getirildi

Zanlıların getirilişi

( ANKARA ) ANKARA

Bild Avcılık Irak 


- Ek gözaltı süreleri sona eren amiraller emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Daha önce adliyeye getirilen ve gözaltı süreleri uzatılan 10 amiralin verdiği ifadeler değerlendirilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliği tarafından ek gözaltı süresi verilmişti. Gözaltı süreleri sona eren 10 amirale ek olarak ifadeleri alınmak için tebliğ edilen 4 amiral de emniyetteki ifadelerinin ardından önceki gözaltına alınan amirallerle birlikte adliyeye sevk oldu. ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilişkili yayınladıkları bildiri sonrası bildiride imzası olan 14 emekli amiralden 10’u, geçtiğimiz Perşembe günü ifadelerini vermiş ve savcılık da gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırlamış olduğu bildiri için “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin 10’u gözaltına alınmasının ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına itiraz eden amiraller, kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmadığını beyan etti. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren bazı amirallerin serbest bırakma talepleri de mahkeme tarafından reddedilmişti. Yaş haddinden dolayı gözaltına alınmaksızın ifadeleri alınan diğer 4 emekli amiral de Ankara Adliyesi’ne getirilenler arasında yer aldı.
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