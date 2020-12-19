Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

-Röportaj



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu. Caddedeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadının soyunma anları ise kameraya yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde postane caddesinde bulunan bir işyerinde yaşandı. İşyerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi. Tavırlarından şüphelenen işyeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek işyerinden çıkardı. Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi işyeri sahibini dolandırmaya çalıştığını farkedince komşusunu uyardı. Komşusunun ikazı üzerine işyeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayşarak konuyu polis ekiplerine bildirdi. 'Kadın şaşkın bakışlar arasında soyundu' Dolandırmaya çalıştıkları işyeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı.

Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar. (SŞ-BÖ)



loading...