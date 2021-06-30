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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar konuştu

Gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar konuştu

Ayşegül Çınar'ın açıklaması

Uyuşturucu Parmak İzi Polis Memuru Gözaltı Basın Mensupları 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) -- Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, basın mensuplarına konuştu İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar konuştu.
Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kavgasında şişe kıldı" dedi.
İddiaya göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gece saatlerinde Beyoğlu’nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşamış, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun elindeki bıçakla çevredekilere saldırması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralanmıştı. Yaşanan dehşet kavga sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alınmıştı. Polis merkezindeki işlemleri devam eden ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, parmak izinin alınması için dışarı çıkartıldı. Bu sırada basın mensuplarına konuşan Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kavgasında şişe kıldı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" dedi.
Ayşegül Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi" diyerek tepki gösterdi. (DC-RU
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