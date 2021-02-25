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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gözaltına alınan şahıs: “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda”

Gözaltına alınan şahıs: “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda”

Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

Biber Gazı Polis Polis Merkezi Arazi Kavgası Katliam 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Adliyeden görüntü
-Katliam çıkacak diyen şahsın konuşması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Adıyaman Adliyesinde arazi kavgası: 9 gözaltı ADIYAMAN

- Adıyaman Adliyesinde görülen arazi davasında birbirine saldıran taraflara biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan şahıslar, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadesini kullandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde arazi meselesi dolayısıyla görülen davada davanın tarafları bir birine saldırdı. Yaşanan kavgaya adliye polisleri anında müdahalede bulundu. Taraftarları etkisiz hale getirmekte güçlük çeken polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazının sıkılmasıyla etkisiz hale getirilen toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürülen şahıslar, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yaşanabilecek olaylara karşı Adıyaman Adliyesinde önlem aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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