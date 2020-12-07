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--Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk görüntüsü



( İSTANBUL )-İHA AR-GE merkezini izinsiz görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ile 1 Türk serbest bırakıldı İSTANBUL



- İstanbul'da İnsansız Hava Aracı



AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da İnsansız Hava Aracı



AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) bugün sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. 3 şüpheli burada yapılan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (Mİ-HK-



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