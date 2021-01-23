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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gözaltına alınan 15 “torbacı” tutuklandı

Gözaltına alınan 15 “torbacı” tutuklandı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Yakalama Kararı Metamfetamin Narkotik Köpek Harekat Polisi 

-Adli tıpa alınması

( ADANA )- Adana’da şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle yapılan “torbacı” operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 20 zanlıdan 15'i tutuklandı ADANA

- Adana’da şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle yapılan “torbacı” operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 20 zanlıdan 15'i tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” diye tabir edilen ve kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 22 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 19 Ocak günü şafak vakti 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan 1’i kadın 2’si çocuk 20 şüpheliyi gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle şüphelilerin evleri arandı. Yapılan aramalarda, 50 bin 804 hap, 12 kilo 400 gram esrar, 576 gram metamfetamin, 158 cinsel içerikli hap, 64 gram bonzai, 5 gram kokain, 3 gram eroin, 112 bin 500 adet boş makaron, 31 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca elde geçirildi. Zanlılardan çocuğu suçlamaları az ceza alacaklarını düşündükleri 2 çocuğun üzerine attığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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