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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Göz kamaştıran sergi

Göz kamaştıran sergi

ESERLER

Minyatür El Sanatları Ziyaretçiler 

-ESERLERİ İNCELEYENLER
-VEKİLİN İNCELEMESİ
-RÖP.

( BURSA ) BURSA

- Tezhip ve minyatür sanatçısı Şeniz Kükrer'in 45 eserinin yer aldığı sergi, sanat severler tarafından büyük beğeni topladı. Bursa Tayyare Kültür Merkezinde açılan sergi, normalleşme süreciyle birlikte bir çok sanatseverin akınına uğradı. 45 tezhip ve minyatürün yer aldığı sergiye çok sayıda vatandaşın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de iştirâk etti. Sergi 28 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kendisinin ikinci kişisel sergisi olduğunu ifade eden müzehhibe Şeniz Kükrer, "Yaklaşık 11 yıllık bir emeğin karşılığını sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Tezhip, Orta Asya'dan günümüze gelen bir sanattır. Eskiden eski eserleri veya kitap süsleme sanatı olarak geçiyordu. Ancak günümüzde duvarımızda kullanabileceğimiz çalışmalar halinde de sergilenmektedir. Minyatür ise, küçük ve ince işlenmiş, geleneksel sanatlarımızdan biridir. Eski eserlerdeki metinleri zenginleştirmek maksadıyla kullanılmaktaydı" dedi.
Ortaya çıkan eserlerin fiyatlandırılmasının zor olduğunu ifade eden Kükrer, "Uzun sürede yapılan ve sabır isteyen bir sanat olması değerine değer katmaktadır. Tabii ki bir fiyat biçmek gerekecek olursak, bin ilâ 18 bin lira arasında değişmektedir" diye konuştu.

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