Göz doktorunun objektifinden İstanbul manzaraları

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( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL



- İstanbul'da boş zamanlarında hobi olarak fotoğrafçılık yapan göz doktoru, drone ile İstanbul’u görüntülüyor. Doktorun çoğu zaman gün doğumu ve batımında çektiği fotoğraflar kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Özel bir hastanede göz doktoru olarak çalışan İdris Yaşar hobi olarak 6 yıldır İstanbul’u ve gezdiği illeri görüntülüyor. Çektiği fotoğraflarla sosyal medyada beğeni toplayan Yaşar, drone ile İstanbul’u farklı açılardan fotoğraflıyor. Kültür ve turizme katkısı olması amacıyla fotoğrafladığı yerlerin tarihi bilgilerini paylaşımlarında yer verdi. Çektiği tarihi sarayların bazı fotoğraflarını ise resmi kurumlara hediye ediyor. Genellikle gündoğumu ve gün batımında drone ile çektiği fotoğraflar eşsiz karelerin oluşmasını sağlıyor. Ayasofya ve Sultanahmet Camilerini sis içinde çektiği videolar ise kendine hayran bıraktı. “Drone fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yapıyorum” En çok yaşadığı şehir İstanbul’u fotoğrafladığına değinen Op. Dr. İbrahim Yaşar, “6 yıldır hobi amaçlı fotoğrafçılık ile uğraşıyorum. Son 1 yıldır ise drone fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha çok İstanbul ve Erzincan şehirlerini görüntülüyorum. İstanbul’un tarihi yerlerini gün doğumunda ve gün batımında fotoğraflarını çekerek oranın tanıtımına katkı yapmak istiyorum. Haftanın 6 günü yoğun bir şekilde çalışan birisiyim sadece Pazar günleri gün doğumunda ve gün batımında ışığın en güzel olduğu anlarda fotoğraf çekiyorum. Drone ile İstanbul’u çok daha güzel açıların olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



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