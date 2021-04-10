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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

Gövdesi kesilmiş yunus başı sahile vurdu

sahil görüntü

( EDİRNE ) - EDİRNE

Sosyal Medya Yunus Balığı Hayvan 


- Edirne'nin Enez ilçesinde başı kesilen yunus sahile vurdu. Saros Körfezi kıyısında yer alan Vakıf Köyü sahilinde bir yunus balığı başı kıyıya vurdu. Yürüyüşe çıkanlar tarafından fark edilen yunus, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Enez Doğal Yaşamı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (DOĞA-DER) Başkanı Selma Yılmaz; talihsiz yunusun önce balıkçı ağlarına takıldığını ve sonrasında ağlara zarar vermemesi için başından kesilerek denize atıldığını ileri sürdü. Çevredeki balıkçılara konu hakkında eğitim verilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz'ın paylaşımı üzerine çok sayıda hayvansever yorumlarıyla tepki gösterdi. (EA-KU-ÖK-Y)
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