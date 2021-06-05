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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Göteborg'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Göteborg'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

- Filistin'e yönelik saldırılar protesto edildi - Göstericilerin taşıdığı Filistin bayrakları ve pankartlar - Göstericilerin slogan atmalarıSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı protesto düzenlendi.
Sosyal medyadan örgütlenen göstericiler, Gustaf Adolf Meydanı'nda toplandı. Göteborg şehir merkezine yürüyen grup, "İsrail'e boykot", "İsrail, Filistin topraklarından çık", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor" sloganları attı.Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının yüzde 90'ının İsrail tarafından işgal edildiğini belirterek, "Halen İsrail'in haklı olduğuna inanalar var.'' dedi.
Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Yüksel, "Uluslararası bağlayıcı kararlara rağmen İsrail, Filistin halkını haritadan silmek istiyor.Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını cezasız bırakma kültürüne son vermelidir. Farklı Renkler Partisi olarak da elimizden geldiği kadarıyla İsveç'te mağdur edilen Filistinlilerin hakkını her alanda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protesto İsveç Muhabir İsrail Saldırı 

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