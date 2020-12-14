Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

-Yoldan aktüel görüntüler



( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi’nde hakim olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü, yoğun trafik oluştu. Sis’in etkili olduğu bölge havadan da görüntülendi. Öğlen saatlerinden itibaren Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt Bölgesi’nde sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle E-5 karayolunda da görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle yolda trafik oluşurken bölge drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ZA-



loading...