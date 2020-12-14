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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

Drone ile havadan yol görüntüleri

Gesi Aktüel 

-Yoldan aktüel görüntüler

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi’nde hakim olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü, yoğun trafik oluştu. Sis’in etkili olduğu bölge havadan da görüntülendi. Öğlen saatlerinden itibaren Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt Bölgesi’nde sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle E-5 karayolunda da görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle yolda trafik oluşurken bölge drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ZA-
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