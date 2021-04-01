Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın 3 metreden düştü burnu bile kanamadı

- - Oğlu Ümit Karabulut'un konuşması

- - Yaşlı kadının hastaneye getirilmesi



( MANİSA )- Görme güçlüğü çeken yaşlı kadın odası yerine balkona çıkarak düştü MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görme güçlüğü çektiği için odası yerine balkona çıkan kadın 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Şefika Karabulut'un burnu dahi kanamadığı ve taburcu edileceği öğrenildi. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme güçlüğü çeken Şefika Karabulut (80), odasını karıştırarak yanlışlıkla balkona çıktı. Balkonun kenarında bulunan alçak korkuluğa çarptıktan sonra dengesini kaybeden Karabulut, yaklaşık 3 metre yüksekten zemine çakıldı. Annesinin toprak zemine düştüğünü gören Ümit Karabulut 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kalırılan Karabulut'un burnu bile kanamadığı ve müşehade altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi. Annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yanlışlıkla balkona çıkarak düştüğünü söyleyen Ümit Karabulut, "Tuvalete gitmiş. Çıktıktan sonra ev diye balkona gitmiş. Balkondan aşağı düşmüş. Gözleri görmüyor. Görmediğinden dolayı karanlıkta eve gidiyorum sanıyor" dedi.





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