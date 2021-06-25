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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Görme engelli taklidi yapan kadın dilenci suçüstü yakalandı

Görme engelli taklidi yapan kadın dilenci suçüstü yakalandı

zabıta ekipleri işlem yaparken görüntü

( SİNOP -TEKRAR) SİNOP

Polis Görme Engelli Akalan Zabıta Irak 


- Sinop’ta il dışından gelerek gözüne gözlük takıp eline aldığı sopa ile görme engelli numarası yapıp yardım dilenen 2 kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polisi görünce paniğe kapılan kadınlar suçlamaları reddederek dilenci olmadıklarını, kente gezmeye geldiklerini savundu.Samsun'un Bafra ilçesinden geldiği öğrenilen 2 kadından biri yanındaki arkadaşının görme engelli olduğunu, tedavi için paraya ihtiyaçları bulunduğunu söyleyerek, kentteki esnafları tek tek gezip para toplamaya başladı.
Kadınların durumlarından şüphelenen esnaflar olayı polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 kadın, dilenmek için girdiği dükkanda suçüstü yakalandı. Polisleri görünce paniğe kapılan kadınlar, dilenci olmadıklarını ve geziye geldiklerini savundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden kadınlar, şikayet edilen şahısların kendileri olmadığını, yanlışlık yapıldığını ve yanındaki arkadaşının da görme engelli olmadığını, bacağı ağrıdığı için baston kullandığını söyleyerek yanlışlık yapıldığına dair polisi ikna etmeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucu şahısların kente bir araçla bırakıldığı ve günübirlik dilencilik yaptığı tespit edildi.Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu şahısların kimliklerini alarak Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yaptı. Kadınlar, tekrar yaşadıkları kente dönmeleri konusunda uyarılarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadınlar bölgeden hızla uzaklaştı.
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