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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Görme engelli sanatseverler ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ni gezdi

Görme engelli sanatseverler ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ni gezdi

Sergiden detaylar

Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Teknoloji Engelli Vatandaş Öğrenciler 

-Tablolardan ve kulaklıklardan detaylar
-QR koddan detaylar
-Olgun Yılmaz ile röportaj
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Görme engelli sanatseverler, Türk Telekom’un erişilebilir sanat anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ni gezdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 31 Mayıs’ta açılan ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’, öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Sesli Betimleme Derneği, Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası ve Evrensel Görme Özürlüler Derneği’nin üyeleri, sanatın teknoloji ile buluşturulduğu ve dünyaca ünlü eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Türk Telekom’un insanı merkeze alan yaklaşımı ve erişilebilir sanat anlayışını desteklemek üzere hayata geçirdiği sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 30 Temmuz’a kadar devam edecek.Dünyaca ünlü 30 tablodan oluşan sergideki Namık Kemal İsmail’in Çanakkale Savaşı-Son Mermi, Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası ve Claude Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu gibi tabloları yer alıyor. Ayrıca sergide görme engelli vatandaşlar QR kod okutarak, tabloları sesli betimleme yöntemiyle dinleyebiliyor.Sesli Betimleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 51 yaşındaki görme engelli Olgun Yılmaz, “Ben bir görme engelli olarak bu tabloların betimlemesini dinlediğimde gerçekten ressamların bir fotoğraf gibi resim çizdiklerini fark ettim. Bir resimde bu kadar ayrıntı nasıl olabilir? Böyle ayrıntılar bir resimde nasıl çizilebilir? Bunu öğrendim ve bu bana çok değişik bir his verdi. En çok beğendiğim tablo Jan Van Eyck’in Arnolfini'nin Evlenmesi. Oradaki tabloda çok ayrıntı var. Çok farklı şeyler, çok farklı müzisyenler, yatak odasındaki ayna gibi şeyler çok ayrıntılı çizilmiş. Bu yüzden beni çok etkiledi, bu kadar nasıl olur diye” dedi.

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