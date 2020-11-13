Görme engelli gencin hayali Ümraniye’de gerçekleşti

-başkan ile gencin sohbeti

-röportajlar

-tablet takdimi

-gencin bağlama çalması

-bağlama çalan çocuklar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ümraniye Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi ile tanışan görme engelli gencin hayali gerçek oldu. Müzik Akademisi’nde aldığı derslerle konservatuvarı kazanan engelli genç, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Memleketi Gaziantep’ten İstanbul’a geldikten sonra Ümraniye’de dört engelli arkadaşı ile kalan 19 yaşındaki Murat Tarun, pandemi döneminde zor durumda kalınca Ümraniye Belediyesi’ne gelerek destek istedi. Bu sırada belediyede konservatuvar hayallerinden bahseden Murat Tarun, belediye personeli tarafından Müzik Akademisi ile tanıştırıldı. Akademide birebir eğitimlere alınan Murat Tarun, sıkı bir çalışmanın ardından üniversite sınavlarına girerek Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazandı. “Bizim bu tür değerleri bulup ilgilenmemiz gerekiyor” Bu güzel haberin ardından hemen memleketine dönen Murat Tarun birkaç hafta sonra tekrar Ümraniye’ye gelerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başarılı gençle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; “Murat kardeşimiz her Anadolu’dan İstanbul’a gelen kardeşlerimiz gibi iş imkanı için İstanbul’a gelmiş. 19 yaşında, görme engeli olan bir kardeşimiz. Gaziantepli, üç çocuklu bir ailenin çocuğu. Üniversiteye gidememiş. Bu arada bizden elektrik ve su parası için yardım talebi ile gelmiş belediyemize. Arkadaşlar da kendisi ile ilgilenmişler. Ve müziğe kabiliyeti olduğunu keşfetmişler. Bizim müzik akademisinde Murat kardeşimizi almışlar, eğitmişler. Beş haftalık özel bir eğitimden sonra kendisi Üniversite imtihanlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanmış ve şimdi üniversiteli olmuş. Bundan dolayı da ben kendisini eğiten hocalara, bizim belediyedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta kendisine teşekkür ediyorum. Kabiliyeti ortaya çıktı, devamı çok önemli. Bu herkese inşallah örnek olur. Bizim bu tür değerleri bulup, çıkarıp, onlarla çok özel ilgilenmemiz gerekiyor” dedi.

Konservatuvarı kazanmanın mutluluğunu yaşayan Murat Tarun; “Aslında bu sene üniversiteyi kazanacağımı pek fazla düşünmüyordum. Çünkü hiçbir yerden eğitim almadım, çok çalışmamıştım yani. Yine sınava girip şansımı deneyecektim ama büyük ihtimal kazanamayacaktım. Yani Ümraniye’ye geldiğimde arkadaşlar bahsetti belediyeye gidelim diye. Dördümüz de görme engelliyiz. Geldik, o vesile oldu yani. Sonra ben konservatuvar okumak istediğimden bahsettim. Sağ olsunlar hocalarımız yardımcı oldu eğitimim için. Sonra beş haftalık bir eğitim aldım. O eğitimden sonra Eskişehir’e gittim sınava. Kazandım çok şükür” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, geleceği ile ilgili çok büyük bir hayali olmadığını ama müzik öğretmeni olmayı istediğini ifade eden Murat Tarun’a tablet hediye etti.



loading...