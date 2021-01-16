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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Görevi devir almaya hazırlanan Biden, Covid-19 aşılaması ile ilgili açıklamalarda bulundu

Görevi devir almaya hazırlanan Biden, Covid-19 aşılaması ile ilgili açıklamalarda bulundu

Biden'in açıklamaları

(WASHINGTON) WASHINGTON

Politika Basın Toplantısı Toplantı Dolar Milyar Dolar 


- Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD’de hızla artan Covid-19 vakaları ve yetersiz aşılama ilgili açıklamalarda bulunan Seçilmiş Başkan Joe Biden “ABD’de aşılama uygulaması şu ana kadar büyük bir başarısızlık” dedi.
“Dürüst olmak gerekirse durum iyiye gitmeden evvel daha kötüye gidecek” diyen Biden salgın ile ilgili yürütülen politikalar ile ilgili yapacakları değişikliklerin etkisini göstermesinin zaman alacağını söyledi.

Yeni tip Korona virüsün tehlikeyi daha da arttırdığını ifade eden Biden eğer gerekirse Savunma Üretim Kanununu devreye sokabileceğini söyleyen Biden, “Bu demek değil ki bu gruptaki herkes hemen aşılanacak çünkü gereken arz olması gerektiği yerde değil” dedi.
Aşının ABD halkına eşit şekilde dağılması gerektiğini belirten Biden mobil aşılama gruplarının ulaşımı zor yerlere ulaşacağını ifade etti.
“Afrika Amerikalı, Latin Amerikalı ve ABD Yerlileri arasında orantısız şekilde virüs daha çok darbe vuruyor” diyen Biden toplum içindeki eşitliğin sağlanmasının Covid-19'a karşı savaşta öncelikleri olduğunu belirtti.
100 günün sonunda 100 milyon aşı Biden ilk yüz günün sonunda “ABD halkının kollarına 100 milyon aşı yapılacak” dedi.
Biden dün yaptığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık harcama paketi içerisinde “Ulusal Aşı Programı” için 20 milyar dolar ayırdığını ifade etmişti. ABD’de şu ana kadar 24 milyon 21 bin 743 vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçmiş durumda.
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