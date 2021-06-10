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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Görevi başındayken hayatını kaybeden muhtarın ismi parkta yaşatılacak

Görevi başındayken hayatını kaybeden muhtarın ismi parkta yaşatılacak

Parktan detaylar

Basketbol Maçı Basketbol 

-Yapım aşamasından detaylar
-Başkan Soykan'ın parkta incelemeleri detaylar
-Başkan Soykan'ın çocuklar ile basket oynaması

( SAKARYA )- Yapımı tamamlanan o parkta Başkan Bilal Soykan, çocuklarla basket oynadı SAKARYA

- Görevi başındayken vefat eden mahalle muhtarı Hüseyin Dur’un isminin verildiği parkta tamamlanan çalışmalar sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, basket maçı yapmakta olan çocukların oyununa dahil oldu. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, görevi başındayken vefat eden Erdoğdu Mahallesi muhtarı Hüseyin Dur’un ismini yaşatabilmek için anlamlı bir çalışma başlattı. Başkan Soykan’ın talimatı ile yapılan parka, vefat eden mahalle muhtarı Hüseyin Dur’un ismi verildi.
Başkan Soykan, Hüseyin Dur’un isminin yaşatıldığı parka gelerek incelemelerde bulundu. Bu esnada park içerisinde yapılan basketbol sahasında çocukların basketbol maçına dahil olan Bilal Soykan, oyun sonrasında çocuklar ile yeni bir maç için de sözleşmeyi ihmal etmedi. (BCT-
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