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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler

Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler

ziyaretten görüntü

Yeni Yıl 

-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, yılın son günü ve gecesinde görevi başında olan personellere bir ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladılar ve her birime ayrı ayrı baklava ikram ettiler.Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyaretlerde heyet önce Bölge Trafik Müdürlüğünü, İlçe Devlet Hastanesini, Emniyet Müdürlüğünü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine gidildi. Ziyaretlerde, görevi başındaki personellerden bilgi alındı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve Başsavcı tarafından yeni yılları kutlanan personellere baklava ikramında bulunuldu.
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