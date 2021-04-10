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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Görevi başındaki polislere sürpriz yapıldı

Görevi başındaki polislere sürpriz yapıldı

polisleri telefonla arama

Polis Teşkilatının Kuruluşu Polis Polis Haftası Kuruluş Yıldönümü Polis Teşkilatı 

-polislerin olay yerine gelişi
-polislerin meşale ve pasta süprizi yapılma detayı
-havadan drone ile görüntü
-Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Furkan Kolsuzoğlu'nun konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da polisler ihbar diye geldi sürprizle karşılandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da polis haftası münasebetiyle Ak parti Gençlik kolları 155’i arayarak kavga ihbarında bulunup, ihbar edilen alana gelen polisler yaş pasta ve meşale yakılarak karşılandı. Ak Parti Karaköprü Gençlik Kollarının düzenlediği Polis haftası programında polislere olay ihbarı vererek gelmelerini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis mensuplarına kutlama eşliğinde yaş pasta ikramı edildi. Alanda bir açıklama yapan Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Furkan Kolsuzoğlu, “Ak Parti Karaköprü Gençlik Kolları Teşkilatı olarak 10 Nisan polis haftası münasebetiyle bugün emniyet mensubu ağabeylerimizin polis haftasını kutladık. Polis haftasında polis teşkilatının kuruluşunun 176. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyoruz. Şehitlik mertebesine ulaşan Polislerimize rahmetle anıyoruz Karaköprü’de ve Şanlıurfa’da polislik görevini sürdüren ağabeylerimize selamlarımızı gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

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