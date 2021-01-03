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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Hastaneden görüntüler

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-detaylar
-ölen polis memurun fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru Özcan Turan, yaşamını yitirdi. Polis memuru Turan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık polis memuru Turan, görev yerinde aniden fenalaştı. Yanında bulunan meslektaşlarının yardım istemesi üzerine Turan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde üzüntü yaşadı. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Turan'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere yarın memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.Polis memuru Turan'ın 24 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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