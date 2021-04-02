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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı defnedildi

Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı defnedildi

BOLU BELEDİYESİNDE DÜZENLENEN TÖREN

İlk Müdahale Belediye Çalışanı Kalp Krizi Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

-HÜSEYİN ZENGİN'İN CENAZE NAMAZI
-FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu Belediyesi’nde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Hüseyin Zengin son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Tahsilat Birimi’nde çalışan Hüseyin Zengin (50), dün sabah saatlerinde işyerinde fenalaştı. Zengin’in fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Zengin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Zengin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Zengin için Bolu Belediyesi’nde mesai arkadaşları ve ailesinin katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından Zengin’in cenazesi, Özayan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.
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