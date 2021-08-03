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Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu

Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu

Ambulansın yanmasından görüntü

Sağlık Ekibi Tahkikat Yangın Amed Sağlık Görevlisi 

-Patlamadan görüntü
-Paramedik görevlinin ağlaması

( BURSA )- Bursa'da hasta naklinden dönen 112 ambulansı alev alev yandı- Patlamanın yaşandığı yangına vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti BURSA

- Bursa'da hasta naklinden dönen 112 ambulansı batçıkta alev alev yandı. Canlarını son anda kurtaran sağlık ekibi ambulansı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Görev yaptığı ambulansın yanışını izlerken gözyaşlarına boğulan paramedikin o ânları çevredekileri duygulandırdı.Olay Merinos batçığında yaşandı. Hasta dönüşü noktasına gittiği öğrenilen Sağlık Bakanlığı'na ait 112 ambulansının motorunun alt kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alan ambulanstan son anda çıkıp kurtulan sürücü ile 2 kadın sağlık görevlisi, alevlere müdahale etmek istese de, bunda başarılı olamadı. Ambulansın yanışına üzülen ağlaması dikkat çekerken, yanan ambulansa diğer sürücüler araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Patlamaların yaşanması üzerine ambulansın bulunduğu noktadan vatandaşlar ve araçlar uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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