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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Görev yapacağı camiyi görmeye giden imam ve yakınları kaza

Görev yapacağı camiyi görmeye giden imam ve yakınları kaza

kazadan detaylar

Trafik Kazası Bild Altın 

-kazazedelere ilk müahalle

( KIRKLARELİ )- Kırklareli’nde trafik kazası, 4 yaralı KIRKLARELİ

- Kırklareli’ne imam olarak atandığı ve yakınlarıyla görev yapacağı camiyi görmeye giden imam kaza geçirdi, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Koruköy Köyü yakınlarında 34 FZ 6428 plakalı Osman Sarıgül idaresindeki otomobil 39 SD 161 plakalı Burhan Ayaz idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 39 SG 002 plakalı Kadir Büdün’e ait tıra çarptı. Kazada imam Osman Sarıgül ile otomobilde bulana Mustafa Sarıgül, Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Burhan Ayaz yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Sarıgül Koruköy Köyü'ne imam olarak atandığını ve görev yapacağı camiyi yakınlarıyla görmeye gittiği öğrenildi.
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