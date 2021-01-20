Görenleri şaşırtan yol: Boşa alınan araçlar yokuş yukarı çıkıyor

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( ESKİŞEHİR )- Kendiliğinden yokuş yukarı çıkan araçlar havadan görüntülendi ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bulunan gizemli bir yolda vitesi boşa alınan araçlar, fizik kurallarını hiçe sayarak yokuş yukarı çıkıyor. Aracın müdahale edilmeden yokuş yukarı ilerleme anları drone ile havadan görüntülendi. Yol hakkında farklı rivayetlerin düşünüldüğü mahallede, fizik kurallarına aykırı meydana gelen olayın sırrı çözülemiyor. Eskişehir’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık Mahallesinde bulunan gizemli yolda vitesi boşa alınan araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler yaşanan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vitesi boşa alınan araçlar yol boyunca yaklaşık 100 metre yokuş yukarı çıkıyor. Araçlar yokuş aşağı inerken ise boş vites konumundayken bir müddet sonra yavaşlıyor ve fren kullanılmadan sabit bir şekilde durabiliyor. Telefon yardımıyla su terazisi uygulaması kullanıldığında da terazi, yokuşu rampa aşağı olarak eğimli gösteriyor. Eşine ender rastlanan olayın sırrı çözülmeyi bekliyor. (ÇAĞ-Y)



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