Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin ‘Ferrari’ ile imtihanı: “10 numara 5 yıldız”

-Vatandaşların açıklamaları

-Genel ve detaylar



( EDİRNE )- Lüks araç gören ‘masum’ Edirneliler EDİRNE



- Edirne’de, Kenan Sofuoğlu’na ait olduğu iddia edilen ve çekici üzerinde taşınan Ferrari marka kırmızı lüks otomobili gören Edirneliler, cep telefonlarına sarıldı. Kimi oğlunu, kimisi arkadaşını, kimisi de öz çekim yaparak, lüks otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Edirne’nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi girişinde çekici üzerinde kırmızı lüks otomobil ile karşılaşan Edirneliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı.

Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan '54 KS 600' olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia etmeye başladı.

En büyük ilgiyi çocuklar gösterdi Kırmızı lüks otomobili gören çocuklar, hemen otomobilin önünde poz vererek, o anı ölümsüzleştirmek istedi. Sadece bilgisayar oyunlarında böyle araçlar gördüklerini dile getiren çocuklar, aracı elleyerek bir nevi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. ‘10 numara 5 yıldız’ yorumu Kendisinin ‘Edirne’de araca yakın bir noktada yemek yediği, aracı da özel izinle oraya park ettiği’ dedikodusunun hızla yapılması ile lüks otomobilin etrafı ellerinde cep telefonu olan vatandaşlarla kalabalıklaşmaya başladı.

Lüks otomobili fotoğraflayan vatandaşlar, ’10 numara 5 yıldız’ yorumunu yaptı. Çekicinin şoförü 'ünlü bir iş adamın' dedi Bir süre sonra çekici aracı kullanan şahıs şoför olduğunu ve görüntülenmek istemediğini dile getirerek, basın mensuplarına net bir açıklama yapmadı. Gizemli aracın ünlü bir iş adamına ait olduğunu ve yurt dışından getirdiğini söyleyerek, araçla bölgeden ayrıldı.



loading...