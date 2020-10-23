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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Görenler dondu kaldı...Yolda yürüdüğü sırada nöbet geçirip beton zemine düştü

Görenler dondu kaldı...Yolda yürüdüğü sırada nöbet geçirip beton zemine düştü

YERDE YATAN ADAMIN GÖRÜNTÜSÜ

Alışveriş 

-OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ
-AMBULANSA TAŞINAN YAŞLI ADAM

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolda yürüdüğü sırada nöbet geçiren adam, bir anda beton zemine düşerek yaralandı. Yaşlı adamın talihsiz anı vatandaşları şoke etti.İlçeye alışveriş için gelen Alaybey Mahallesi sakini Mustafa Kezmez, Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak’ta yürürken bir anda rahatsızlanarak beton zemine düştü. Başı beton zemine çarpan vatandaş yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kezmez tedavi altına alındı.
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