Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Görenler Bülent Ersoy sandı, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Görenler Bülent Ersoy sandı, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

-röp

Fenomen Sosyal Medya Yarış 

--makyaj videoları

( YALOVA ) YALOVA

- Makyaj sanatçısı Bülent Ersoy kılığına girdi, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı. İlayda Zöhre Özdemir Bülent Ersoy makyajı ve kostümüyle Yalova sokaklarında gezdi. Vatandaşların Bülent Ersoy sandığı sosyal medya fenomeni, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. 453 bin takipçisi bulanan Özdemir, internet üzerinden ünlü isimlerin benzetme makyajlarını yaparak videolar paylaştığını kaydetti.
Daha önce de çok beğenilen Bülent Ersoy makyajını yaparak insanları eğlendirmek istediğini belirten Özdemir, sosyal medyada “İlaydaemre” ismini kullandığını ifade etti.
Pandemi durumundan çıkarken Yalova halkını böyle bir sürpriz yapmak istediğini anlatan Özdemir, “ “Bülent Ersoy makyajıyla Yalova sahilinde gezdik, kafelere uğradık çok güzel tepkiler aldık. Kesinlikle bu dalga amaçlı değil, hem Bülent hanımı anmak hem de böyle bir şey yaparken ilk olarak tabi ki de Türkiye’nin divası Bülent Hanım olarak çıkmak istedim. Çok güzel tepkiler aldım, umarım Yalova halkıda memnun kalmıştır” dedi.
Yaptığı makyajların 3 saat ve 12 saat arasında sürdüğünü belirten Özdemir, Bülent Ersoy makyajını toplamda 3 kez yaptığını kaydetti.
Son makyajın 6 saatte tamamlandığını ifade eden Özdemir, olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement