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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

KAÇAK YAPININ YIKILMASINDAN DRONE İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Kaçak Kaçak Yapı 

-KAÇAK YAPININ YIKILMASI

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

- Kapadokya’da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Görkündere vadisinde bulunan ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’in oğlu Mert Eren’e ait olan kahvaltı salonu Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yıkıldı. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’in oğlu Mert Eren’e ait olduğu öğrenilen kahvaltı salonunun yıkımı için Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’in Kapadokya Alan Başkanlığına vermiş olduğu dilekçenin ardından yıkımının yapıldığı öğrenildi. (COŞ-
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