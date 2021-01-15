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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Gördes beyaza büründü

- Gördes beyaza büründü

Sokaklardan temizlik çalışması detay

Yağan Kar Yağışı Sonbahar 

-Detay
-Vatandaş röportaj
-Gördes sokakları detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Gördes ilçesine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe vatandaşlarını sevindirdi. Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa’nın Gördes ilçesine kışın ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Vatandaşların 4 yıldır kar yağışının yaşanmadığı Gördes'e kar yağmasının sevincini yaşarken, özellikle kurak geçen bir sezonun ardından kar yağışının özellikle çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
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