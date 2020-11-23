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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gönüllülerden köy okullarına 2020 bot ve 2020 mont

Gönüllülerden köy okullarına 2020 bot ve 2020 mont

Yoldaki çocuklara hediyeler

Kütüphane Kullar Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Okuldaki çocuklardan detaylar
-Sınıflara girmeleri ve hediyelerin dağıtılması
-Gönüllülerden kısa röportaj
-Okul dışı detay

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yardımsever bir grup, köy okullarındaki çocuklara 2020 mont ve 2020 bot dağıttı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatih Akpınar, arkadaşlarıyla birlikte 'Bir Tebessüme Değer' adıyla oluşturdukları gönüllü grubu, '2020 mont 2020 bot' projesiyle kentteki köy ve uzak dağ köyü okulunda okuyan öğrencilere bot ve mont dağıtımı yaptı. Akpınar, "Kötü geçirdiğimiz bir yılda iyi şeylerin de olabileceğini göstermek için 2020 yılına özel "2020 bot 2020 mont" projemizle yola çıktık, Kahramanmaraş ilinde bulunan yaklaşık 40 tane uzak ve kırsal bölgelerdeki köy okullarına gitmiş bulunuyoruz. Amacımız minik yüreklerin yüzlerinde tebessüm olmak. Bu dönemde okul tadilatı ve sınıflara kütüphane boya okul bahçesine yerlere parke döşeme gibi faaliyetlerde de bulunduk" dedi.
(HLL-
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