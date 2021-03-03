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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gönüllüler mezarlığı ağaçlandırıyor

Gönüllüler mezarlığı ağaçlandırıyor

Ağaç dikiminden detay görüntüler

Sosyal Medya Bild Öğretmen Gesi Öğrenciler 

-Ayşegül Bozbaş röportaj

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir araya gelen gönüllü grup, gerek kamu kurumların desteği ve gerekse kendi imkânları ile aldıkları fidanlarla yeni defin yapılan mezarların çevresini yeşillendirme çalışmaları sürdürüyor. Gönüllü vatandaşların birbirlerini sosyal medya üzerinden bulmasıyla oluşan topluluğun yaptığı yeşillendirme çalışmaları görenleri memnun ediyor. Asri Mezarlık bölgesinde yeni defin yapılan mezarların çevresine fidan eken gönüllüler, çevrelerinde bulunanları da teşvik ediyor. Fidan temin etme konusunda kamu kurumlarından destek alan, destek bulamadıkları takdirde ise kendi imkânlarıyla fidan satın alarak yeşillendirmeye devam ediyorlar. Uzun süredir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden grup üyelerinden Ayşegül Bozbaş; “Bu işe gönüllü olarak başladık. Bizim bir Mustafa öğretmenimiz var, o sağlığında her yeri yeşillendirirdi. Kendisi ağaç dikmeyi çok severdi. Hepimize yeşillendirmeyi ve ağaç dikmeyi o öğretti. Biz de onun izinden ve onun mezarından başlayarak bu projemize devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı. “Öğretmenler gününde hediye yerine fidan diktiriyorlar.” Eskişehir Asri Mezarlık’ta bulunan mezarların çevresinde ağaçlandırma çalışmaları yapan gönüllüler, diktikleri fidanları gerek kendi imkânlarıyla gerek kamu kurumları aracılığıyla temin ediyorlar. Konuyla ilgili olarak Ayşegül Bozbaş, “Kendi arkadaşlarımız ve onların çevresinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de fidan konusunda destek sağlıyor. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da var, onlar da Öğretmenler Günü’nde öğrencilerinden hediye kabul etmeyip onlara fidan diktiriyorlar” dedi.
“Dikebildiğimiz kadar dikeceğiz.” Güçlerinin yettiği yere kadar ağaçlandırmaya devam edeceklerini belirten ve gönüllülerden oluşan topluluklarına herkesi davet eden Ayşegül Bozbaş şu ifadeleri kullandı: “Hedeflediğimiz bir sayı yok, dikebildiğimiz kadar fidan dikeceğiz. Bize katılmak isteyenleri de aramıza bekleriz. Burada mezarı olan merhumların yakınlarından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar, hatta belki de onları teşvik ediyor olabiliriz.”
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