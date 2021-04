Gönüllü Ramazan davulcusu 33 kadın, sahura renk kattı

-Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolul ile röp.

( MERSİN )- Erdemli ilçesinde gönüllü 33 kadından oluşan kadın ritim gurubu vatandaşları sahura kaldırdı MERSİN



- Mersin’in Erdemli İlçesi’nde vatandaşlar, ilk sahura kadın Ramazan davulcuların ritim ve manileri ile uyandı. Erdemli Belediyesi bünyesinde, gönüllü 33 kadından oluşan kadın ritim gurubu üyeleri davullarıyla sahura renk kattı. Bir süre önce Erdemli Belediyesi bünyesinde, gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan ayına renk katmak için harekete geçti. İsteklerini belediye başkanına ileten kadın ritim gurubu üyeleri taleplerine olumlu yanıt aldı. 33 kadından oluşan ritim gurubu Ramazan arifesinde son hazırlıklarını tamamladı. Davulla tokmağı buluşturan kadınlar, Ramazan’ın ilk günü de vatandaşları sahura kaldırdı. Kadın ritim gurubunun güvenliği ise yine bir kadın tarafından sağlandı. Kadın zabıta müdiresi Esra Özcan, ekibiyle birlikte kadın davulcuların yanında yer aldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sahurda vatandaşları ritim gurubunun uyandıracağını belirterek, "Normal klasik Ramazan davulcularının yerine Erdemlimizin gönüllü kadınları insanlarımızı sahura uyandıracak. Ben gerçekten bu projede görev alan bütün kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Zaten kadınlarımızın başladığı, kadınların içerisinde olduğu her güzellik daha da ehemmiyet kazanıyor, daha da bir önem kazanıyor. İnşallah biz bu sene Ramazan'a daha güzel bir enstantane katalım istedik. Ve kadınlarımızla birlikte Ramazan'ın başlangıcından sonuna kadar İnşallah insanlarımızı sahurda kadınlarımız uyandıracak" dedi.

"Kadınlarımızın talebini elbette geri çevirmemiz mümkün değildi" Gurubun 33 kişiden oluştuğunu ve Mersin’in simgesi olduğunu ifade eden Tollu, “Malumunuz bizim 33 kişilik ritim gurubumuz var. Ritim gurubumuzun tamamı kadınlarımızdan oluşuyor. Tabi aynı zamanda Mersin'in plakasını simgeleyen bir durum olduğu için talep ritim gurubumuzdaki kadınlardan geldi. Dediler ki biz Ramazan’a ayrı bir güzellik katalım ve insanlarımız sahura biz uyandıralım dediler. Bizde tabi ki kadınlarımızın gerçekten bu talebini elbette geri çevirmemiz mümkün değildi. Aynı zamanda zabıta müdiremiz de kadın olduğu için zabıta müdiremizin koordinesinde 33 tane kadınımızla İnşallah Erdemli’de bu yıl Ramazana aynı bir güzellik katacağız ve sahurda insanlarımızı kadınlarımız uyandıracak" diye konuştu.

Güvenliği kadın zabıta müdiresi sağlıyor Kadınların gece güvenliğini ise yine bir kadın olan zabıta müdiresi sağlıyor. Kadınların isterse her şeyi başarabileceğine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Zabıta Müdiresi Esra Özcan, "Bu yıl Ramazan ayında sahur programımızı kadınlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Onların güvenli bir şekilde çalışmalarına destek veriyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır. Bizde Erdemli’de bunu gösteriyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi.

Ritim gurubunda yer alan kadınlardan Şebnem Özçelik, "Biz buradan gönüllerin bir attığını vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

gurupta yer alan Leyla Bolat da, "Erdemlili kadınlar olarak böyle bir ekip kurduk. Ramazan da davul çalacağız. Yemeğimizi de yaparız davulumuzu da çalarız. Ya Şehr-i Ramazan hoş geldin" dedi.

Şeyma Dölek ise, "Memleketimizin kadınları imkan dahilinde her şeyin üstesinden gelirler. Biz bu Ramazan davulları birlik ve beraberlik için çalıyoruz" şeklinde konuştu.

