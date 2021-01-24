Gönüllü olarak, hem sokak hayvanları hem de ihtiyaç sahipleri için çalışıyor



- Tunceli'de 35 yaşındaki Oktay Akişli, fırsat buldukça düzenlediği kampanyalarla hem sokak hayvanlarını besliyor hemde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırarak örnek oluyor. Sinema sektöründe çalışan Oktay Akişli, (35) gönüllü olarak Türkiye’nin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri için giyecek yardımının yanı sıra sokak hayvanları için de mama desteğinde bulunuyor. En son Tunceli’de 50 çocuğa oyun hamuru, kadınlara atkı, bere ve erkeklere de kazak hediye eden Akişli, sokaktaki hayvanlar için de 50 kilogram mamayı kentin belli noktalarına bıraktı. Daha önce Diyarbakır Silvan, Erzurum Çat ve Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’nde bulunan ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımında bulunduklarını aktaran Oktay Akişli, “Sinema sektöründe çalışıyorum. İşimden arta kalan zamanlarda da ihtiyaç sahibi insanlar için kampanyalar düzenliyorum. Toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanı sıra sokaktaki dostlarımızın da yanında olmaya çalışıyorum. Gönüllülük esasına dayanarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

(ET-HİV-



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