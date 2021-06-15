Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor

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( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde bir grup öğretmen, ders saatleri dışında köy okullarını gezerek çocukları müzikle buluşturuyor. Gercüş ilçesinde görevli öğretmenler ve okul yöneticileri bir araya gelerek ilçeye bağlı Nurlu köyüne gidip öğrencileri müzikle buluşturdular. Burada müzik eşliğinde öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, hem çalıp hem söyleyerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrenciler, ilk defa karşılaştıkları enstrümanlarla öğretmenlere eşlik etme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, kendilerini ziyaret eden öğretmenlere teşekkür etti.

