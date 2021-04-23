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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Gönüllü doktorlardan köy çocuklarına 23 Nisan hediyesi

Gönüllü doktorlardan köy çocuklarına 23 Nisan hediyesi

Gönüllü doktorların köyleri gezerek çocuklara 23 Nisan hediyeleri vermesi

Kutlay Kullar Öğrenciler 

-Hediye dağıtımından detay görüntüler
-Öğrencilerin duygularını dile getirmesi
-Kampanyanın öncüsü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu’nun konuşması
-Kampanyada gönüllü olarak yer alan doktor Kadir Acıbucu’nun konuşması

( BİTLİS -ÖZEL)-Tatvan’daki doktorlar köy köy dolaşıp öğrencilere 23 Nisan hediyeleri dağıttı BİTLİS

- Bitlis’te korona virüsle mücadele eden kahraman doktorlar, köy köy dolaşarak çocuklara 23 Nisan hediyeleri vererek bayramlarını kutladı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan ve korona virüsle en ön saflarda mücadele eden doktorlar, kısıtlama nedeniyle uzaktan eğitim gören ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı okullarında kutlayamayacak olan çocukları sevindirmek ve bayramlarını kutlamak için hediyeler dağıttı.
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu öncülüğünde gönüllü olarak bir kampanya başlatan doktorlar, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri köy çocuklarına dağıtarak bayramlarını kutladı. Bayrak, balon, kitap, oyuncak ve çikolata gibi hediyeler alarak Tatvan ilçesine bağlı köyleri dolaşan doktorlar, çocukları evlerinde ziyaret ederek hem hediyelerini dağıttı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Aldıkları hediyeler karşısında mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bayramlarını kutlayan doktorlara teşekkür ettiler. Kampanyanın öncüsü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı kutlayamayacak olan çocukları sevindirmek için gönüllü doktor arkadaşlarıyla böyle bir proje yaparak çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, “Bu yıl pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasıyla 23 Nisan’ı çocuklar okullarında kutlayamayacak ve bu heyecandan uzak kalacaklardı. Bunu düşünerek bizde Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktor arkadaşlarımızla beraber gönüllü bir hareket başlatarak çocukların bayramlarını evlerinde kutlayarak hediyeler vermeye karar verdik. Onlara bayraklar, balonlar okumaları için kitaplar hediye ettik. Onların mutlu olması bizleri de çok mutlu etti” dedi.
Kampanyada gönüllü olarak yer alan doktor Kadir Acıbucu da, köy öğrencilerini sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Pandemi nedeniyle çocuklar okullarında 23 Nisan’ı kutlayamadılar. Çocukların bundan mahrum kalmaması için gönüllü olarak köy köy dolaşıp çocukların hem bayramını kutladık hem de hediyeler verdik” diye konuştu.

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