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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Gönüllü 15 usta öğretici kadın günlük 7 bin maske üretiyor

Gönüllü 15 usta öğretici kadın günlük 7 bin maske üretiyor

Maske yapımından görüntüler

İş Makinesi 

-Yapılan maskelerden görüntüler
-Röp.
-Maske kesim makinesinden görüntüler
-detay görüntüler

( BİTLİS -ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gönüllü 15 usta öğretici kadın, günlük yaklaşık 7 bin maske üretiyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 204 olan kurs sayısı 71’e düştü. Bitlis Valiliği oluru ile son olarak kurs sayısını 3’e indirdiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, “Özellikle maske kursumuzda gönüllü kadınlarımız tarafından günlük çocuk ve yetişkin olmak üzere 7 bine yakın maske üretimi yapılıyor. Kalorifer ateşçiliği, koruyucu maske ve hijyen kurslarının devam ettiğini ifade eden Duman, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığının başlamasıyla maske üretimine başladık. Şu andan gönüllü 15 kurs hocamız günlük 7 bin adet maske üretimi yapıyor. Bunlara kesinlikle hiçbir ücret ödenmiyor. Ancak mesai saatleri değişmeden önce üretim sayımız günlük 10 bin civarındaydı. Maske üretimine başladığımız ilk dönemlerde halkımıza ücretsiz dağıtım yapıyorduk. Şimdi ise üretilen maskeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ihtiyacı olan kurumlara veriyoruz. Atölyemizin kurulmasında büyük katkı sağlayan ve maske üretimimize destekte bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz’a ve ayrıca 4 adet dikiş makinesi alarak bizlere destek olan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’a teşekkür ederim” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, virüs illetinden bir an önce kurtulabilmek için mutlak suretle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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