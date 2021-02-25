-Alinur Aktaş'ın röportajı

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( BURSA ) Gönüller +65 için bir oldu BURSA



- Pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıldır sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönüllü Hareketi’ne katılan Mahalle Gönüllüsü gençlerin ev ziyaretleriyle moral buluyor. İnegöl ilçesinde gönüllü gençlerle Ayşe Teyze’nin evine konuk olan Başkan Alinur Aktaş, gönül alma projesi kapsamında bine yakın haneye ulaştıklarını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gönüllülük kavramının geniş kitlelere yayılması hedefiyle başlattığı ‘Gönüllü Hareketi’ her geçen gün daha da büyüyor. Gençler, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet edebiliyor. Daha önce sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı, cami ve meydanlarda kuş besleme, kan bağışı, okul boyama, çevre ve su tasarrufu duyarlılığı gibi etkinliklerde görev alan gençler, bu kez de ‘Mahalle Gönüllüleri’ olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Üç hafta sürecek etkinlik kapsamında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçeleri başta olmak üzere 3500 haneye uğrayacak olan 200 Mahalle Gönüllüsü, büyüklerin dilek ve temennilerini dinleyip çözüm konusunda yardımcı olacak. “Gönüller yapmaya çalışıyoruz” Mahalle Gönüllüleri’nin İnegöl ilçesinde ziyaret ettiği Ayşe Öztürk’ün evine misafir olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem gençlerle hem de kısıtlama sebebiyle evden çıkmayan Ayşe Öztürk ile sohbet etti. 1989 göçmenlerinden olan Ayşe Öztürk, yaşadıkları baskıları, zorlu göç yolculuğunu, Anadolu’ya gelişlerini ve hayata tutunuşlarını Başkan Aktaş ve gençlerle paylaştı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Aktaş, rakamların azalmasına karşın hassasiyetle tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi.



Mahalle Gönüllüleri aracılığıyla Aralık ayından bu yana güzel organizasyonlara imza atıldığını ifade eden Başkan Aktaş, kısa süre önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hürmet ziyaretleri başlatıldığını hatırlattı. 200 kişilik ekibin 4 ilçede bine yakın haneye ulaştığını anlatan Başkan Aktaş, “İnegöl’ün en güzel mahallelerinden biri olan Akhisar Mahallesi’nde Ayşe Teyze ile bir araya geldik. Kendisini daha önceden ziyaret eden gençlere, bizi tanıdığı için selamlarını iletmiş. Bizler de buna istinaden Ayşe Teyze’yi evinden ziyaret ettik. 65 yaş üstü hürmet ziyaretlerinde gençlerimiz, ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini not alıyor. Değerlendirmeler sonucunda çözüm üretiyoruz. Yollar, altyapılar, asfaltlar, sosyal tesisler yapılır. Ama gönülleri yapmak işin en güzel boyutudur. Bizler de gençlerimiz marifetiyle gönüller yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. En büyük duamız, virüs belası bir önce biter ve sağlıklı günlere kavuşuruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Öztürk, gençlerin ve Başkan Alinur Aktaş’ın evine gelmesiyle büyük mutluluk duyduğunu söyledi.







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