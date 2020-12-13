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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
'Gönül Kazan' projesinde duygulandıran hareket

'Gönül Kazan' projesinde duygulandıran hareket

Yaşlı kadına gıda kolisi getirilmesi

Sosyal Proje Hazır Yemek Market Örnek Proje 

-Yaşlı kadın ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Gönül Kazan’ projesiyle 97 yaşındaki Saime teyzenin gönlünde taht kurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olup onların gönüllerinde yer edinmek için sosyal projelerini sürdürmeye devam ediyor. Evinde yemek yapamayacak vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verilen “Gönül Kazan” hizmeti de bu örnek projelerden birisi. ‘Gönül Kazan’ projesine dahil olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz’ün 2 öğün yemeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanıyor. Projeden memnun olduğu ifade eden Saime Açıkgöz, “Allah belediyemizden razı olsun. Sofram hiç boş kalmıyor” dedi.
Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden ve yaşadığı 3 köyün en büyüğü olan 97 yaşındaki Saime Açıkgöz, 19 yıl önce eşini kaybetti. 80 yıldır aynı köyde ikamet eden Saime teyze, yaşından dolayı gündelik işlerinde zorlanıyor. Hastalığı olmayan Saime Açıkgöz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönül Kazan’ projesine dahil oldu. Yemek yapmakta zorlandığını ifade eden Saime Açıkgöz, “Allah Belediyemizden razı olsun. 97 yaşındayım. Yaşımdan dolayı yemek yapamıyorum. Tek başıma bu evde yaşıyorum. Sağ olsunlar her gün yemeğim geliyor. Sofram hiç boş kalmıyor. Allah vesile olan herkesten razı olsun” diye konuştu.
“Gönül Kazan” projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşların evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebiliyor.
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