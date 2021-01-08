-Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkış

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( İSTANBUL ) - "Gönül ilişkim vardı" dedi, yaşlı kadını öldürdüğünü itiraf etti İSTANBUL



- Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı Cemal Ş(64), Neriman Kıvrak ile gönül ilişkisinin olduğunu ve olay günü tartıştıklarını söyleyerek cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Esenler Fatih Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Neriman Kıvrak'ın öldürülmesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. (64) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Cemal Ş, Kıvrak ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü birlikte alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi.



Alkolün de etkisiyle Kıvrak'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Cemal Ş., adliyeye sevk edildi. Cemal Ş. adliyeye sevk edilirken kameralara "pişmanım" dedi.





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