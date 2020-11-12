Gönül Elleri Çarşısı Denizcilik Fuarı’nda yerini aldı

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( İSTANBUL )- İhtiyaç sahibi kadınların ürettiği ürünler Denizcilik Fuarı’nda satılıyor İSTANBUL



- İhtiyaç sahibi kadınların el emeği ile üretip hazırladığı ürünler Uluslararası Denizcilik Fuarı’nda Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurmuş olduğu stantta satışa sunuldu. Satılan ürünlerden elde edilen gelir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bu yıl Tuzla Marina’da 5’incisi düzenlenen Uluslararası Denizcilik Fuarı‘nda ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği ürünler satışa sunuldu. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları ve Ar-Ge Komisyonları tarafından kurulan stantta, el emeği ile üretip hazırlanan nevresim takımları, yastık kılıfları, yastıklar, masa örtüleri, el nakış havlular, ev dekorasyon ürünleri, geri dönüşüm malzemesinden yapılan ev aksesuarları, bambu sepetler, maskeler, mutfak önlükleri, şile bezinden dokunan kıyafetler satışa sunuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu üyeleri standı ziyaret etti. Stantta satılan el emeği ürünlerden elde edilen gelirler ise, ev ekonomisine katkıda bulunacak şekilde yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. “Amacımız kadınlarımızı üretime yöneltmek” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı; “Bugün 10’uncu kez katılıyoruz. amacımız yine kadınlarımızı üretime yöneltmek. Onları üretime teşvik etmek. Hem üretimin keyfini yaşatmak, hem de ev ekonomisine katkı sunmak. Bu konuda da tecrübe edindik. Dolayısıyla kadınlarımıza o yönde ürünler ürettirmeye çalışıyoruz. Biz Gönül Elleri Çarşısı’nda El Sanatları Komisyonumuz ve Ar-Ge Komisyonumuz ile birlikte birçok kadına el uzatmaya çalışıyoruz. Evde oturan, çalışamayan, ya da küçük çocuğu olan kadınlarımızı çarşımıza çağırıyoruz. Onlar becerilerine göre bir takım el sanatlarını onlara ürettirmiş oluyoruz. Dikiş, nakış elinden ne geliyorsa Bu şekilde ellerinden çıkan ürünlere de Pazar bulmaya çalışıyoruz” dedi “Kadınların evlerine ek bütçe oluşturdukları çalışmaların ürünü” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu üyelerinden Tuğba Muslu; ”Gönül Elleri Çarşısı’nın El Sanatları Komisyonumuzun denizcilik fuarındayız. Bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Burada ki bütün çalışmalar ihtiyaç sahibi dezavantajlı ailelerimizin kadınlarının evlerine ek bütçe sağlaması için oluşturdukları çalışmaların bir ürünü olarak sunuluyor” dedi.

“İhtiyaç sahibi kadınların yapması çok hoşuma gitti” Gönül Elleri Çarşısı’nın standını gezen Selin Yavuz; ”Ürünleri gezdim. El yapımı olması ve ihtiyaç sahibi kadınların yapması çok hoşuma gitti. Her şey çok güzel. Hepsi çok sevimliler. Ellerine emeklerine sağlık” dedi.

Standı gezerek alışveriş yapan Canan Macaroğlu ise; ”Ürünlerinizi gezdim. Hepsini gördüm. Masa örtüleri çok güzeldi. İhtiyaç sahibi kadınların yaptığını duyunca da çok mutlu oldum. Ellerine sağlık hepsinin. Biz de bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satıldığı standı, 15 Kasım 2020 Pazar akşamına kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tuzla Marina Deniz Fuarı'nda açık olacak.



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