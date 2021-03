Gönül Elleri Çarşısı 4 bin 300 kadın gönüllüsüyle iyilik dağıtıyor

-Başkan Yazıcı ve eşinin çalışma alanına ziyareti

- Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı içerisinde üretim yapan kadınları ve gönüllüleri ziyaret etti. Başkan Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı’nda Neler yapılıyor? Her şey yapılıyor. Yardım konusunu özellikle vurgulamak istiyorum. Engelli bir vatandaşımıza elektrikli araçtan, evde ihtiyaç olabilecek buzdolabına kadar her türlü yardımlar ve gıda ile nakdi yardımlar haricinde yapılan işler de var” dedi.

Tuzla'da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara iyilik dağıtmaya devam ediyor. Sokak sokak, kapı kapı, ev ev gezen gönüllü kadınlar, aile içerisindeki belirledikleri tüm problemleri çözüme kavuşturuyor. Gönüllülük esası ile çalışan kadınlar, yılın her günü ev ev dolaşarak iyilik dağıtıyorlar. Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı içerisinde yer alan atölyelerde üretim yapan ihtiyaç sahibi kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dokunmadan kilime, nikah şekerinden alışveriş filesine kadar bir çok alanda üretim yapan kadınların ürettiği ürünler satılarak kendilerine veriliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönül Elleri Çarşısı içerisinde üretim yapan kadınları ve gönüllüleri ziyaret etti. “12 yıldır faaliyet göstermeye devam ediyoruz” Gönül Elleri Çarşısı hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Biz Tuzla’da tüm kadınlarımız ve kadın organizasyonlarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bugün bulunduğumuz mekan yaklaşık 12 yıldır faaliyetlerini sürdüren Gönül Elleri’ne ait. Gönül Elleri’nin özelliği ise 4 bin 300 kişiden oluşan kadın gönüllümüzle beraber 12 komisyonda, lojistik desteğin bizler tarafından sağlandığı bir yardım ağı oluşturan kadın kent konseyi organizasyonu” diye konuştu.

“Hem para kazanıyorlar hem de ruhlarını besliyorlar” Çalışmaları yerinde inceleyen ve sürece ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, “Tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Biz burada 12 yıldır bize yardım için başvuran kadınlarımızdan derlediğimiz bir organizasyon yaptık. Kadınlarımız bizden yardım istediğinde öncelikle evlerine gidiyoruz. Gittiğimiz evdeki eksik noktaları belirlemek için analizler yapıyoruz. Son olarak ise kadınlarımıza bizimle çalışıp, çalışmayacaklarını soruyoruz. Hem para kazanıyorlar hem de ruhlarına iyi gelecek bir organizasyonun içerisine çekmiş oluyoruz. Bu sürekli çalışmalar neticesinde artık daha da büyüdük. Üretime daha fazla destek olmak istiyoruz. Biz bu çalışmaların tamamını gönüllü kadın ekibimizle birlikte yapıyoruz. O sebepten dayanışma ve emeğin en güzel örneğini sergileyen kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

