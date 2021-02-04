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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gönen'de trafik kazası: 1 yaralı

Gönen'de trafik kazası: 1 yaralı

-Kaza mahallinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

Tahkikat Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

--Yaralının araçtan çıkartılması
--Aracın vinç ile olay terinden alınması

( BALIKESİR )- Kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı yaralandı BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden yaralandı. Gönen - Tütüncü yolunda meydana gelen kazada, 10 T 6523 plakalı ticari araç takla attı. Araçta sıkışan AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden (26), olay yerine intikal eden itfaiye tarafından çıkarıldı. Şuuru açık olarak Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tetkiklerinin devam ettiği, durumunun iyi göründüğü öğrenildi. Araç çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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