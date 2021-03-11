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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

Gömdüğü uyuşturucuyu çıkarırken yakalandı

şahsın getirilmesi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Harekete Geç 

-ele geçirilenlerin görüntüsü

( BURSA )- Özel ekip bir aydır adım adım onu izliyordu BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş araziye gömdüğü uyuşturucuyu çıkarmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. 3 kilo bonzai ele geçirildi.Huzur Mahallesinde 28 yaşındaki N.Ö. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı ve bunları boş bir araziye gömdüğü istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili özel bir ekip kurdu. Bir aydır şahsı takip eden jandarma, zanlıyı boş araziye gömdüğü uyuşturucuları çıkarırken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde ve arazide yapılan aramada 3 kilo bonzai ve 1030 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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