Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı

- Burdur’un Gölhisar ilçesinde balıkçının ağına 35 kilogramlık yayın balığı takıldı.Gölhisar ilçesine bağlı Yamadı köyünde 23 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpi (41), ağlarına takılan 35 kilogramlık yayın balığını görünce şaşkına döndü. Balıkçı Melikşah Yalpi, teknesine aldığı dev balığı cep telefonuyla görüntülendi.
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