Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı

Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti... Geriye terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı

Olay yerinden detay

Polis Cenaze Aşı Gesi Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri detay
-Diğer detaylar
-Şahsın fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir binanın önüne oturan bimekan şahıs, fenalaşarak hayatını kaybetti. Şahıstan geriye ise giydiği terlikleri ve yarım kalan su şişesi kaldı. Olay, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kabakçı (55) sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra Kabakçı’nın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek delil incelemesinde bulundu. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bimekan şahıs olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement