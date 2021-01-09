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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Annenin feryadından görüntü

Sağlık Ekibi Jandarma Ticari Araç Çalışan Anne 

-Göletteki çalışmalardan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ )-Sohbet etmek için gölette giden 5 arkadaştan 2’si kayboldu DENİZLİ

- Denizli’de akşam saatlerinde 5 arkadaşın sohbet etmek amacıyla gittiği gölet kıyısında araç göle doğru kaymaya başladı.
Gençlerden 3’ü kurtarılırken 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. Gençlerden birinin annesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Olay, Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gölete giden 5 arkadaş gölet kıyısında sohbet ettiği sırada bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı.
5 gençten 4’ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken diğer arkadaşları ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden biri araç içerisinde kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girerek bir daha çıkamadı. 3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 genç Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kurtulan gençlerin 2 arkadaşlarının daha olduğunu söyledi.

Annenin "Oğlum sesimi duy" feryadı yürekleri dağladı Saat 00.30 meydana gelen olayın ardında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sualtı Arama timleri gölette arama çalışmaları başlattı. Balık adamların defalarca dalışlarına rağmen 2 gence dair herhangi bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gençlerin ailelerinin iyi bir haber için ateş yakarak beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Arama çalışmaları devam ederken gençlerden birinin annesinin “Oğlum sesimi duy artık. Oğlum” şeklinde feryadı yürekleri dağladı.
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